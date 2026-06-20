Tailandia condena a un hombre a 18 meses de prisión por comentario sobre la realeza en Facebook

Una corte tailandesa condenó a un hombre a 18 meses de prisión por difamación a la realeza debido a un comentario publicado en un grupo de Facebook en el que se discutía sobre la monarquía, informó este viernes una organización de derechos humanos.

La estricta ley de lesa majestad de Tailandia protege a la familia real de las críticas con penas de hasta 15 años de prisión por cada delito, castigos que, según los opositores, se utilizan para sofocar la disidencia.

En el caso más reciente, el Tribunal Penal condenó a un hombre de 43 años a un año y seis meses de cárcel por un comentario que publicó en el grupo privado de Facebook "Royalist Marketplace", que cuenta con más de 2,2 millones de miembros.

Esa comunidad digital, fundada por el académico y crítico de la realeza en el exilio Pavin Chachavalpongpun, se creó como un foro para debatir sobre la monarquía, un hecho sin precedentes en la sociedad tailandesa.

"El tribunal lo condenó inicialmente a tres años, pero como se declaró culpable, la sentencia se redujo a la mitad", explicó a la AFP Noppol Achamas, oficial de información de Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos.

Al hombre, cuyo nombre no se reveló para proteger su privacidad, se le concedió una fianza de 100.000 baht (3.043 dólares) mientras espera la apelación, señaló Noppol.

El grupo de Facebook cobró actividad tras el movimiento de protesta liderado por jóvenes en 2020 y 2021, cuando los manifestantes exigían reformas a la monarquía y enmiendas a la ley de difamación real.