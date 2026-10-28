Sustituyen a la jefa de la autoridad electoral de México en medio de un escándalo de corrupción

La autoridad electoral de México nombró el martes a su nueva presidenta tras la renuncia de la anterior titular por un escándalo de corrupción que estalló a siete meses de las próximas elecciones.

Blanca Cruz asume la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de forma interina hasta que la Cámara de Diputados elija a la persona que encabezará la institución de forma permanente.

Cruz -parte de la directiva del INE- sustituye a Guadalupe Taddei, que anunció su salida el fin de semana tras la publicación de reportajes sobre sus supuestos vínculos con un empresario que recibió millonarios contratos.

Dos videos muestran a este contratista junto a Taddei en alegres y suntuosos festejos del cumpleaños de la funcionaria y del Día de la Independencia de México. En otro, un hijo de la directiva aparece disfrutando de un lujoso viaje a París con el mismo empresario.

En su carta de renuncia, Taddei indicó que se retiraba "con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido".

Su salida se produce además cuando restan siete meses para las elecciones del 6 de junio próximo, en las que se renovarán unos 20.000 cargos federales y estatales.

El ente encargado de fiscalizar la administración pública abrió una investigación.

"No puede haber una sombra de conflicto de interés, (ni) corrupción", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del martes.

El INE es un organismo público autónomo que está bajo la dirección de una mesa colegiada de 11 consejeros en la que está Cruz.