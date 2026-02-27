Suecia interfiere un dron de origen desconocido cerca de un portaaviones francés

El ejército de Suecia inutilizó mediante interferencias un dron de origen desconocido cerca del portaaviones francés Charles de Gaulle, que se encontraba en aguas suecas, informaron este jueves ambos países.

"Ayer [miércoles], un dispositivo sueco inutilizó mediante interferencias un dron a unas siete millas náuticas [unos 12 kms] del Charles de Gaulle. El dispositivo sueco funcionó perfectamente y esto no perturbó las operaciones a bordo", declaró a AFP el vocero del Estado Mayor francés, el coronel Guillaume Vernet.

El incidente tuvo lugar en el estrecho de Öresund, cerca de la ciudad de Malmö, donde el buque insignia francés hizo escala el miércoles, señaló el ejército sueco en un comunicado.

"Un buque de la Marina sueca observó un dron sospechoso durante una patrulla marítima en curso" y "las Fuerzas Armadas suecas tomaron contramedidas para neutralizar el dron sospechoso" antes de perder contacto, indica la nota.

El grupo aeronaval, liderado por el buque insignia de la Marina francesa y sus escoltas, efectuó el miércoles su primera escala en esta ciudad sueca, antes de unirse a ejercicios de la OTAN.

El mar Báltico es escenario de rivalidad entre Rusia y los países de la alianza atlántica.

"El grupo aeronaval cuenta con sus propios sistemas de protección, pero cuando entra en aguas soberanas de un socio, como es el caso aquí, pasa bajo la protección del país anfitrión", precisó Vernet.

Inutilizar un dron mediante interferencias implica el uso de guerra electrónica para intentar cortar la conexión entre la aeronave y su operador o perturbar sus herramientas de navegación.

El incidente se suma a una serie de misteriosos vuelos de drones sobre aeropuertos y sitios militares e industriales sensibles en toda Europa. Algunos responsables políticos acusan a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida.