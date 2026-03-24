Suben a 70 los muertos en el ataque a un hospital en Sudán, informa la OMS

El balance de muertos por un bombardeo el viernes pasado contra un hospital en Sudán, un país en guerra desde 2023, subió de 64 a 70 fallecidos, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ataque al Hospital Universitario de El Daein, en la capital del estado de Darfur del Este, también dejó 146 heridos, afirma la OMS, y precisa que el centro dejó de funcionar.

Hala Khudari, representante adjunta de la OMS en Sudán, calificó el bombardeo de "ataque atroz" y lo considera una ofensiva contra "los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para salvar a otros y contra la propia posibilidad de sobrevivir".

Según ella, entre los fallecidos hay siete mujeres y 13 niños, un médico y dos enfermeras.

El centro servía de hospital de referencia para más de dos millones de personas de la ciudad de El Daein y nueve localidades del estado de Darfur del Este y ahora la población deberá recorrer 160 kilómetros para llegar al centro hospitalario más próximo.

La guerra civil en Sudán entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023. Desde entonces ha dejado decenas de miles de muertos y 11 millones de desplazados.

Una oenegé sudanesa con sede en la capital, Jartum, atribuyó la autoría del ataque al ejército sudanés. La AFP no ha podido verificar esta afirmación de forma independiente.