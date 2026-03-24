Suben a 68 los muertos por el accidente del avión militar en Colombia

Al menos 68 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave "chatarra" donada por Estados Unidos.

El avión Hércules adquirido en 2020 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 128 ocupantes y municiones, según el balance más reciente, aunque las cifras todavía están siendo consolidadas.

El accidente aún en investigación deja más de medio centenar de heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes y fueron lesionados por municiones militares que estallaron en medio de las llamas.

Las autoridades también informaron sobre un militar desaparecido.

El presidente izquierdista Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) por haber recibido un avión "chatarra" fabricado en 1983 por Estados Unidos.

"¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería?", escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de "ruin y falto de inteligencia" y lo instó a hacer "una investigación que incluya el peso" que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. Su gobierno asegura que en realidad se trató de una donación de Washington.

El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto "tiene varias dificultades" y "requiere de mayor inversión".

Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina.

Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales.

Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.