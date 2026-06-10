Sube a 46 el saldo de muertos por el terremoto de magnitud 7,8 que azotó Filipinas

El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7,8 que azotó el sur de Filipinas ascendió a 46, luego de que los rescatistas recuperaran este miércoles un cadáver de entre los escombros de un supermercado derrumbado.

El potente sismo sacudió el lunes la costa de la isla de Mindanao. Derribó edificios, provocó deslizamientos de tierra y activó alertas de tsunami en una amplia zona.

Joey Deluvio, de 39 años, era uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos que ha sido el centro de los esfuerzos de rescate a pesar de la amenaza constante de réplicas.

Los equipos de búsqueda habían detectado un "pulso débil" al inicio de la operación, dijo este miércoles a la AFP la rescatista local Michelle Chua, pero "cuando llegaron al cuerpo (...) no había signos de vida".

El cuerpo de Deluvio fue encontrado atrapado entre dos vigas, añadió Chua.

La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el número de muertos de 41 a 45, mientras los desaparecidos aumentaron drásticamente de cuatro a 17. Sin embargo, ese balance no incluía a Deluvio, confirmó la oficina de defensa civil.

La mayoría de los fallecidos adicionales eran de la provincia de Davao Occidental y murieron en deslizamientos de tierra o en el derrumbe de edificios, dijo el funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro a una radio local.