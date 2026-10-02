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Seúl tomará "medidas adicionales" si Ucrania no se disculpa por revelar el traslado de presos

Seúl tomará medidas adicionales si Ucrania no se disculpa por revelar el traslado de presos
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung (c), saluda durante el Día de las Fuerzas Armadas, en una base militar en Gyeryong, el 1 de octubre de 2026 Jeon Heon-Kyun
AFP
02 de octubre de 2026

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, dijo este viernes que Seúl tomará "medidas adicionales" si Ucrania se niega a disculparse públicamente por lo que él calificó como la divulgación unilateral del envío de prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, reveló la semana pasada que su país había enviado a dos soldados norcoreanos al Sur, al señalar que "no era fácil capturarlos con vida".

Horas después de las declaraciones de Zelenski ante Naciones Unidas, Lee expresó su consternación y Seúl afirmó que la confidencialidad era clave para proteger a los familiares de los prisioneros de cualquier repercusión en Corea del Norte.

Seúl exigió posteriormente una disculpa oficial de Ucrania.

"Si Ucrania sigue negándose a reconocer los hechos y a disculparse públicamente, tomaremos medidas adicionales", zanjó el viernes el presidente surcoreano, al acusar a Kiev de presentarlo como un "mentiroso".

"Este es un asunto que atañe a la dignidad de la República de Corea y de su pueblo, y no puede pasarse por alto", publicó Lee en la red social X.

Lee se refirió a una entrevista al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, publicada el jueves por RBC-Ucrania y otros medios ucranianos.

Sibiga dijo que "no le gustaría llamarlo un incidente", y lo describió en cambio como un "malentendido diplomático".

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