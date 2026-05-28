Sentencian a un hombre que planeó el asesinato de una periodista disidente iraní-estadounidense

Un hombre que admitió formar parte de un complot para matar a una periodista iraní-estadounidense, una prominente crítica de Teherán, fue sentenciado el miércoles a 10 años de prisión.

Jonathan Loadholt, de 37 años, fue arrestado en noviembre de 2024. Se declaró culpable de conspirar para acosar y de blanquear dinero en el complot contra la periodista disidente Masih Alinejad, de 49 años.

Loadholt y otro hombre, Carlisle Rivera, fueron acusados de aceptar 100.000 dólares para matar a Alinejad, que vive en Estados Unidos.

Rivera fue sentenciado a 15 años de prisión en enero tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer un asesinato por encargo.

Alinejad es una de las activistas disidentes más destacadas contra el régimen iraní y, desde hace años, impulsa la abolición del velo obligatorio en Irán bajo el lema "MyStealthyFreedom". Abandonó Irán en 2009.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el plan para matar a Alinejad fue ordenado por el gobierno de Irán.

"Teherán intentó matar a una periodista estadounidense en Estados Unidos simplemente porque expuso algunos de los muchos abusos del régimen", dijo el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John Eisenberg.

Otro sospechoso sigue prófugo. Se trata de Farhad Shakeri, un afgano que vive en Irán y que fue acusado de reclutar a los otros dos hombres en nombre de la Guardia Revolucionaria, ejército ideológico de la República Islámica.

Alinejad fue el objetivo de otro intento de asesinato frustrado a último momento en el verano boreal de 2022.