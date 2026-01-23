Se reanuda lentamente la circulación de trenes de corta distancia en Cataluña tras un accidente mortal

La circulación de los trenes de corta distancia en Cataluña se reanudaba progresivamente este viernes, después de un accidente que causó la muerte de un maquinista y a pocos días la tragedia ferroviaria del sur de España, anunció el servicio de trenes.

"Desde el inicio del día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Cataluña", indicó un breve comunicado de Rodalies, como se llama este servicio de trenes, publicado en redes sociales.

"Los trenes están circulando, pero pueden acumular retrasos debido a la restitución progresiva del servicio", añadieron los servicios ferroviarios catalanes.

El gobierno regional de Cataluña precisó que "la oferta de trenes en cada línea se incrementará progresivamente", a la vez que "se reforzarán las líneas de autobuses interurbanos con un centenar de nuevos vehículos".

El martes por la noche, un tren de corta distancia chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía, matando al maquinista y dejando 37 heridos, en la población de Gelida.

Desde ese momento, toda la red de trenes de corta distancia de Cataluña quedó paralizada, causando severas complicaciones a sus 400.000 viajeros diarios.

Este accidente se produjo además 48 horas después de la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, región sureña de Andalucía, que dejó 45 muertos.

Los expertos estudian todavía las causas de la que es la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013, cuando un descarrilamiento causó la muerte de 80 personas cerca de la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

España guardó entre el martes y el jueves tres días de luto nacional por esta tragedia que conmocionó a todo el país.

Estos accidentes han suscitado en España, que dispone de la mayor red de alta velocidad del mundo después de China, numerosas preguntas sobre su mantenimiento.

El sindicato de maquinistas, Semaf, ha convocado una huelga de tres días, del 9 al 11 de febrero, para reclamar más seguridad.