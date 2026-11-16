Sánchez y Lula conversan sobre "la amenaza ultraderechista" antes de las elecciones en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordó con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la defensa de la democracia frente a la "amenaza ultraderechista", durante un encuentro en Madrid a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En la jornada, Sánchez también se reunirá en Madrid con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otro de sus aliados de izquierda en América Latina, una región que en los últimos años se ha escorado a la derecha.

A su llegada en la mañana del lunes al Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, Lula fue recibido por Sánchez con un abrazo y un apretón de manos, según observó un fotógrafo de la AFP.

En el encuentro, "los dos mandatarios han abordado el futuro de las Naciones Unidas y la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista", aseveró una nota de prensa de la Presidencia española.

Además, en una reunión posterior fuera de Moncloa, conversaron sobre "la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad", afirmó el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.

Un acto de campaña anunciado inicialmente con Lula y Sánchez fue "cancelado", según el PSOE.

Lula, quien a sus 81 años viene de realizar la primera gira internacional tras su reelección, tuvo que cancelar discursos por problemas de garganta.

Sánchez se mostró confiado en ganar las elecciones, pese a que las encuestas lo sitúan por detrás de la derecha en intención de voto.

De ganar, la derecha podría necesitar del apoyo de la extrema derecha para formar gobierno.

Lula ganó sorpresivamente el balotaje presidencial a finales de octubre ante el senador conservador Flávio Bolsonaro, que había encabezado la votación en la primera vuelta.

"Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU (en las elecciones de medio mandato). Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse" la derecha y la extrema derecha en España "ya no crece: se desmorona", afirmó Sánchez a principios de noviembre.