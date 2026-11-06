Rubio niega que tenga planes de dejar el Departamento de Estado para ser candidato

El secretario de Estado Marco Rubio desmintió que planee dejar el cargo tras la derrota de los republicanos en las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, según dijo en una entrevista con The New York Times este jueves.

Rubio, que también ejerce como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, es considerado por muchos como un potencial candidato en las elecciones presidenciales de 2028.

"Siempre ha sido mi intención" trabajar para el presidente Donald Trump hasta el final de su mandato, declaró Rubio a The Times.

Pocos días antes de las elecciones del pasado martes, el secretario de Estado hizo una inusual aparición junto a Trump en un mitin. Subió brevemente al estrado para dirigirse a una multitud que lo aclamaba.

Este jueves, esquivó preguntas sobre su futuro político: "Literalmente, no voy a hablar más de 2028".

Acerca de los rumores sobre si estaba considerando dejar el gobierno, Rubio respondió: "Para ser sincero, no sé de dónde salen estas cosas".

El jueves por la mañana, Bloomberg News informó de que Rubio estaba sopesando dejar la administración.

Según el reporte, Rubio había hablado con funcionarios de la Casa Blanca sobre su dimisión y que le pidieron que se quedara.

El Departamento de Estado rechazó con vehemencia las versiones sobre la salida de Rubio.

Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, dijo que el artículo de Bloomberg era "totalmente inventado".

También rechazó como "noticia falsa completamente infundada" un informe del medio The Independent, según el cual Rubio planeaba lanzar su candidatura para la nominación presidencial republicana de 2028.

Rubio ha dicho anteriormente que apoyaría al vicepresidente JD Vance si se presenta a la presidencia.

Vance también es considerado ampliamente como un posible candidato en 2028.