Rodrigo Paz cambia al ministro de la presidencia tras romper con un aliado político

El presidente centroderechista Rodrigo Paz nombró este lunes a un nuevo ministro de la presidencia en Bolivia, el cargo de mayor confianza en el gobierno, luego de romperse la alianza con su principal aliado político, el partido Unidad Nacional.

Fernando Aramayo juró en el máximo cargo del gabinete boliviano. Hasta entonces había sido el canciller.

El economista de 52 años relevó a José Luis Lupo, uno de los más cercanos colaboradores de Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.

"Estos cambios ministeriales (...) son decisiones destinadas a preparar al gobierno para la etapa de transformaciones que comienza", dijo el mandatario tras la juramentación en Palacio de Gobierno, en La Paz.

Doria Medina, excandidato presidencial y uno de los hombres más ricos de Bolivia, dijo a fines de julio que su partido abandonaba la coalición oficialista por diferencias de opinión sobre la política económica que debe seguir el país, que atraviesa su peor crisis en 40 años.

El abogado Héctor Huanca es el nuevo canciller.

Aunque fuera del gabinete, Paz decidió mantener a Lupo en el gobierno, como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El parlamento debe ratificarlo en el cargo.

Entre mayo y junio, durante la gestión de Lupo, fuertes protestas que duraron siete semanas pusieron en jaque al gobierno, que las dispersó con acuerdos y un estado de excepción.

Paz también anunció la eliminación de dos ministerios: Turismo y Planificación.