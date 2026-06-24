Raúl Castro despide a Ramiro Valdés, figura histórica de la Revolución cubana

El expresidente cubano Raúl Castro rindió tributo este martes en La Habana a Ramiro Valdés, figura histórica de la revolucón castrista de 1959, fallecido el domingo a los 94 años.

Junto con Raúl Castro, Valdés fue uno de los últimos sobrevivientes de la expedición del yate Granma del 2 de diciembre de 1956, punto de partida de la revolución conducida por Fidel Castro (1926-2016).

Cercano a los hermanos Fidel y Raúl, fue fundador de los servicios de inteligencia cubanos y uno de los pocos en ostentar el título honorífico de Comandante de la Revolución.

Según imágenes difundidas por la televisión estatal, Castro, de 95 años, encabezó en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas la primera guardia de honor junto a la urna con las cenizas del dirigente, acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel, y posteriormente ofreció condolencias a familiares de Valdés.

En el lugar, cercano a la Plaza de la Revolución, corazón político del país, se congregaron miles de cubanos convocados para rendirle tributo.

Entre ellos, Juan Antonio Rodríguez, de 71 años y teniente coronel del Ministerio del Interior, dijo que había sido subordinado de Valdés y dijo sentirse "muy triste" por la pérdida.

"En estos momentos nos hacía falta Fidel, pero bueno, no lo tenemos, y dentro de poco no vamos a tener a Raúl, pero hay que seguir batallando (...) y tratar de hacer las cosas bien", afirmó.

Bajo el sol, mientras hacía fila con una bandera cubana en las manos, Haydée Montes, una jubilada de 70 años, calificó la ceremonia como "una cita obligada" y "una manera de tributarle a todos los que hicieron esta revolución".

Siempre vestido con uniforme militar en sus apariciones públicas, Valdés dedicó sus últimos años a respaldar a Díaz-Canel, primer presidente ajeno a la familia Castro desde 1959.