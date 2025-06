Putin quiere la "capitulación" de Ucrania, afirma ministro alemán en Kiev

El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que Ucrania se rinda, afirmó el lunes el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una visita a Kiev en medio de una intensificación de la campaña de bombardeos rusos.

Mientras Ucrania está lista para negociar con Moscú, "Putin no cede en ninguna de sus exigencias maximalistas, no quiere negociaciones, quiere una capitulación", dijo el ministro en un comunicado, tras llegar a Kiev para una visita no anunciada.

Ante ello, aseguró, su país se mantendrá "inamovible" junto a Ucrania, especialmente mediante una defensa aérea moderna "y otras armas", así como ayudas humanitarias y económicas.

"La libertad y el futuro de Ucrania son la tarea más importante de nuestra política exterior y de seguridad" en Europa, sostuvo el ministro según el comunicado.

Su visita ocurre en momentos que Rusia intensifica sus ataques con drones y misiles contra Ucrania, y cuando las negociaciones de paz iniciadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto de tres años se encuentran estancadas.