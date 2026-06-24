Prisión para ocho personas por un ataque a un centro de detención de migrantes en EEUU

Ocho personas declaradas culpables del ataque contra un centro de detención de inmigrantes en Texas en julio de 2025 fueron condenadas el martes en Estados Unidos a penas de décadas de prisión.

Todo el grupo es presentado por las autoridades como "una célula Antifa", corriente designada en septiembre por el presidente Donald Trump como "organización terrorista".

En marzo, el jurado federal en Fort Worth, Texas, los había declarado culpables de diversos cargos, incluidos disturbios, uso de armas y explosivos y apoyo material a terroristas.

Benjamin Song, descrito como el líder de una "célula de Antifa del norte de Texas", fue declarado culpable de un cargo adicional de intento de asesinato de un agente de policía.

Song fue condenado el martes a 100 años de prisión, la pena más severa impuesta al grupo involucrado en el ataque del 4 de julio de 2025 contra una instalación en Texas administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los otros siete sentenciados el martes recibieron penas de prisión de entre 30 y 70 años.

"Su extremismo violento no tiene cabida en nuestro país", dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

Otros siete acusados se declararon culpables el año pasado de un cargo de apoyo material a terroristas y serán sentenciados el 1 de julio.

ICE ha desempeñado un papel central en la campaña de Trump para deportar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos.

El término "Antifa", abreviatura de "antifascista", generalmente asociado a un sector de la extrema izquierda, es empleado a menudo por la derecha y la extrema derecha para referirse a episodios de violencia en manifestaciones.

Según los fiscales, los atacantes contra el centro del ICE, vestidos con ropa negra de estilo militar, lanzaron bengalas contra la instalación y pintaron con aerosol las palabras "Traidor" y "ICE Cerdo" en autos y en una caseta de vigilancia.

Cuando un agente de policía llegó al lugar, fue alcanzado en el cuello por un disparo efectuado por Song, según los fiscales. El agente se recuperó y declaró en el juicio.