Pese a la guerra, la peregrinación a La Meca atrae a más extranjeros que en 2025

Pese a las inquietudes por la guerra en torno a Irán, más de 1,5 millones de fieles musulmanes llegaron a Arabia Saudita desde el extranjero para participar en la gran peregrinación anual, según un responsable local, lo que supera ya la cifra del año pasado.

"La cifra total de visitantes se eleva ahora a 1.518.153", declaró Saleh al Murabba, comandante de las fuerzas de policía fronteriza para el 'hach', en una conferencia de prensa el viernes noche.

La cifra aumentará previsiblemente de aquí al inicio de la peregrinación el lunes.

En 2025, La Meca, donde según la tradición empezó su predicación el profeta Mahoma, atrajo a 1.673.320 peregrinos, de los cuales 1.506.576 venían del extranjero.

La peregrinación de este año se produce cuando se teme una reanudación del conflicto regional iniciado el 28 de febrero con la ofensiva israeloestadounidense contra Irán.

Irán respondió a dicha ofensiva con una campaña de represalias contra bases norteamericanas en la región e instalaciones petroleras de las vecinas monarquías del Golfo, entre ellas Arabia Saudita.

Las hostilidades perjudicaron seriamente el turismo en todos estos países y dispararon el coste de los viajes.

Después de semanas de cierres del espacio aéreo y anulaciones de vuelos, las grandes aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin recuperaron en gran medida sus capacidades operativas.

La peregrinación o 'hach', que tiene lugar a lo largo de varios días en La Meca y sus alrededores, consta de una serie de ritos y es uno de los cinco pilares del islam. Todo musulmán que disponga de los medios para ello debe realizarla al menos una vez en su vida.