Perú: allanan vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) ejecutó este viernes 12 allanamientos, como parte de una investigación por el presunto delito de colusión agravada, en un operativo que incluyó inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como a exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga.

Fiscales y agentes policiales ingresaron al domicilio de Corvetto alrededor de las 5:40 de la mañana. Durante la diligencia, la división policial difundió una imagen en la que se observa al exfuncionario entregando su equipo celular.

El operativo se produce días después de que Corvetto renunciara al cargo que ocupaba al frente del organismo electoral encargado de organizar los comicios generales en Perú. Su dimisión se dio poco antes de que fuera interrogado por la fiscalía debido a las fallas registradas durante la primera vuelta.

Corvetto había sido citado para rendir declaración por los inconvenientes logísticos en la jornada electoral del 12 de abril, que provocaron retrasos en el escrutinio de votos.

Hasta el momento, el proceso electoral sigue sin definirse completamente. Los resultados finales aún no determinan quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la candidata Keiko Fujimori.