Perpetuidad para 15 hombres por el atentado en una sala de conciertos en Moscú en 2024

Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a quince hombres por el atentado en 2024 en una sala de conciertos en Moscú, que dejó 150 muertos.

El 22 de marzo de 2024, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud y prendió fuego al recinto. El ataque, el más mortífero en Rusia en dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Cuatro de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y once por complicidad.

El ataque, que dejó además 600 heridos, incluyendo niños, impactó profundamente al país.

El Kremlin afirmó que Ucrania estaba implicada en el atentado, pero nunca presentó pruebas que respaldaran esa acusación. Las autoridades ucranianas negaron esa acusación.

En ese entonces, Rusia llevaba ya dos años de guerra con su vecino.

A raíz de este ataque, Moscú reforzó sus leyes y endureció su discurso antiinmigración. Numerosos trabajadores de Asia Central viven y trabajan en Rusia.