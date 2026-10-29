$!OMPT celebrará sus 15 años con dos Foros Internacionales de Líderes en Turismo en España y Brasil

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) celebrará sus 15 años de trayectoria con dos Foros Internacionales de Líderes en Turismo que se realizarán durante noviembre en España y Brasil. Las actividades reunirán a referentes vinculados al turismo y ofrecerán espacios de encuentro, reflexión e intercambio en torno a los desafíos y las oportunidades del sector.

La primera celebración tendrá lugar el 11 de noviembre a las 18 en Granada, España, con el 14.º Foro Internacional de Líderes del Turismo: Storytelling y Neuroturismo. La fecha coincide con el aniversario de la fundación de la organización, que inició su recorrido el 11 de noviembre de 2011 en San Luis, Argentina.

El segundo encuentro se desarrollará el 25 de noviembre, de 13 a 18, en el Centro Universitario Senac Campos do Jordão, en Brasil. Bajo el tema Turismo Regenerativo, el foro propondrá un espacio para reflexionar sobre las posibilidades de avanzar hacia formas de turismo que contribuyan positivamente a los territorios y las comunidades.

Ambas actividades serán de entrada libre y gratuita, con el propósito de facilitar la participación y favorecer el intercambio de ideas entre personas interesadas en el presente y el futuro del turismo.