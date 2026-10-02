Nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz, según agencia marítima

Un buque fue atacado el jueves mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

La embarcación fue alcanzada por un "proyectil desconocido" en esta vía marítima estratégica, "lo que resultó en un incendio", señaló la agencia en X.

La tripulación fue declarada a salvo, aunque los daños al buque aún se desconocían, agregó el UKMTO.

La agencia no precisó bajo qué bandera navegaba, ni tampoco su ruta prevista. Tampoco indicó si transportaba crudo o gas natural licuado.

El estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán.

Desde entonces, Teherán reivindica su control sobre la zona y paraliza en gran medida el tráfico marítimo, mientras que Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque buques siguen siendo regularmente blanco de ataques en el estrecho de Ormuz.