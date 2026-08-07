Notre-Dame, Campos Elíseos y víctimas de abusos: la agenda del papa en Francia

Una visita a Notre-Dame, una misa multitudinaria en los Campos Elíseos y un "discurso sobre Europa" forman parte del programa de León XIV en Francia, que incluirá también un encuentro con víctimas de abusos sexuales en Lourdes, anunció el viernes el Vaticano.

Según la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) se esperan "cientos de miles de participantes" entre el 25 y el 28 de septiembre, los cuatro días del primer viaje a Francia del papa, elegido en 2025.

- "Tiempo de intercambio" con víctimas -

El Vaticano anunció que el papa León XIV "se reunirá en privado con algunas personas víctimas de abusos en el seno de la Iglesia", que "participarán ellas mismas en la preparación de este encuentro".

La reunión está prevista el domingo 27 en Lourdes. "En función de lo que deseen los participantes y en coordinación con los equipos de la Santa Sede, podrán comunicarse eventualmente informaciones más precisas sobre este cuestión", indicó el programa de la Santa Sede.

En mayo una asociación de más de 200 víctimas de violencias físicas y sexuales sufridas en el centro escolar católico de Bétharram (a pocos kilómetros de Lourdes, suroeste) solicitaron audiencia con el papa.

Un informe de una comisión independiente publicado en octubre de 2021 estimó en 330.000 el número de menores víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en Francia.

- Entrevista con Macron -

La visita comenzará el 25 de septiembre con un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de un discurso en la sede de la Unesco, en París.

El lema del viaje del papa será "Para que el mundo tenga vida", en un momento marcado por la reciente aprobación en Francia del derecho a la ayuda para morir.

La medida, impulsada por Macron, ha sido fuertemente rechazada por los sectores religiosos.

El papa oficiará después las vísperas en la catedral de Notre-Dame de París en presencia "exclusivamente de obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas", y luego participará en una vigilia con jóvenes de entre 17 y 35 años en el Stade de France, en Saint-Denis, en la periferia norte de la capital.

Al día siguiente, sábado 26, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, donde se esperan unos 500.000 participantes.

Su predecesor, el papa Francisco, había viajado tres veces a Francia: a Estrasburgo (este), Marsella (sureste) y Córcega, pero no había visitado París para la reapertura de la catedral de Notre-Dame en 2024, cinco años después del incendio.

- Guiño a Europa -

El domingo 27, León XIV oficiará en Lourdes, uno de los principales lugares de peregrinación católicos, otra misa al aire libre.

Su visita concluirá el lunes 28 en la región Mosela, en el noreste de Francia, donde está enterrado Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea y cuyo proceso canónico de beatificación ha iniciado la Iglesia.

Está previsto un "discurso sobre Europa" en el Centro de Congresos de Metz, la capital regional, y una misa en su catedral.

El viaje se financia "casi íntegramente con la generosidad de los fieles", recuerda la Iglesia francesa, que volvió a pedir donaciones.