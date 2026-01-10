Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos

El gobierno de Nicaragua anunció este sábado la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, su estrecho aliado.

La embajada de Washington en Managua aseguró el viernes en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas o desaparecidas".

Este sábado, el gobierno nicaragüense anunció en el sitio oficial 19digital que "regresaron a sus hogares y familias decenas" de presos, "al conmemorarse 19 años" de la llegada de Daniel Ortega al poder.

Oenegés y medios de comunicación nicaragüenses que trabajan desde el exilio en Costa Rica y Estados Unidos señalaron que los liberados son entre 20 y 30, y que entre ellos hay activistas opositores y líderes sociales críticos del gobierno.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como copresidentes con poder absoluto y son incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

- Todos "deben ser liberados sin excepción" -

En fotografías y videos difundidos por la prensa oficialista se observa a varios detenidos abrazados con familiares que fueron convocados para recibirlos. Otros muestran los documentos de excarcelación.

"Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila", precisó la nota del gobierno de Nicaragua, sin identificar a los liberados ni los motivos o circunstancias de su detención.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que trabaja también desde el exilio, contabilizaba hasta diciembre pasado 62 detenidos en Nicaragua.

Pero el viernes, la oenegé Monitoreo Azul y Blanco y la prensa en el exilio denunciaron que al menos 61 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura de Maduro.

En un comunicado, el Mecanismo celebró la excarcelación este sábado de una veintena de presos políticos, pero pidió que también sean liberados los detenidos desde el 3 de enero por las expresiones sobre Venezuela.

"Celebro con alegría y solidaridad, la salida de una parte de los prisioneros políticos de las cárceles de la dictadura en Nicaragua, donde nunca debieron haber estado. Todos los restantes deben ser liberados sin excepción", escribió en X el célebre escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España.

- "Dinastía ilegítima y vitalicia" -

En un mensaje en X, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró que "la brutal dictadura Murillo-Ortega" debió haber sido un gobierno de cinco años.

"Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía", manifestó.

"Este es un triunfo de la persistencia frente a la opresión", reaccionó la plataforma Gran Confederación Opositora Nicaragüense, en el exilio.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, ostentan un poder absoluto en Nicaragua, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas de 2018 que dejaron 300 muertos, considerada por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Decenas de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio, cientos fueron detenidos y sus propiedades expropiadas. Incluso, el gobierno despojó a muchos de su nacionalidad nicaragüense.

Un grupo de expertos de la ONU ha exigido que Ortega y Murillo respondan por "graves violaciones" de derechos humanos, incluidos "crímenes de lesa humanidad".

Según informes de la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo ha hecho una purga interna para garantizar la sucesión.