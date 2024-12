Netanyahu menciona "avances" para un acuerdo sobre los rehenes en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mencionó el lunes "avances" para un acuerdo sobre los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y declaró que había ordenado al ejército "destruir la infraestructura" de los rebeldes hutíes en Yemen.

"Todo lo que hacemos no puede ser desvelado, pero estamos actuando para traerlos de vuelta a casa. Me gustaría decir, con prudencia, que hay avances y que no pararemos hasta que todos hayan regresado", declaró ante el Parlamento.

El 7 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamás secuestró a 251 personas durante su ataque en el sur de Israel. Según el ejército, 96 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto.

"Quiero decir a las familias de los rehenes que pensamos en ustedes y que no abandonaremos a sus seres queridos, que son también los nuestros", agregó el primer ministro.

Durante su intervención, también anunció que había pedido al ejército atacar a los hutíes de Yemen.

"He dado instrucciones a nuestras fuerzas armadas para destruir la infraestructura de los hutíes, porque quienquiera intente dañarnos será golpeado con vigor", declaró.

Estos rebeldes, apoyados por Irán, reivindicaron la madrugada del sábado el disparo de un misil balístico que las fuerzas israelíes no pudieron interceptar y dejó 16 heridos leves en Tel Aviv.

Netanyahu también afirmó que quiere firmar nuevos acuerdos de paz con los países árabes, como los negociados en 2020 por Estados Unidos.

"Junto con nuestros amigos estadounidenses, planeo ampliar los Acuerdos de Abraham y así cambiar aún más radicalmente Medio Oriente", indicó el dirigente israelí.