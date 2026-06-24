Mueren dos empleados de una ONG noruega en un bombardeo ruso en Ucrania

Dos empleados ucranianos de la oenegé noruega especializada en desminado Norsk Folkehjelp murieron en un bombardeo ruso en la región de Jersón, en el sur, donde también se reportaron cuatro heridos, informaron las autoridades locales este miércoles.

"Seis miembros de nuestro personal se vieron afectados: uno de ellos perdió la vida" y los otros cinco están heridos, uno de ellos "en estado crítico", dijo en un primer momento a la AFP Bujar Hoxha, jefe de la misión de Norsk Folkenhjelp en Ucrania.

Pero más tarde, el jefe de la administración militar regional, Oleksander Prokudin, indicó que un segundo empleado había muerto, a causa de las heridas.

"Los doctores lucharon desesperadamente por salvarle la vida a ese hombre de 25 años, pero sus heridas eran demasiado graves", declaró Prokudin en Telegram.

El primer fallecido tenía 24 años y ambos eran especialistas en desminado, según la misma fuente.

El ataque tuvo lugar en Novopetrivka, un pueblo a unos 40 km de la línea del frente, agregó.

La oenegé noruega indicó en un comunicado que tiene más de 450 empleados en Ucrania.

La región de Jersón, parcialmente ocupada por las fuerzas de Moscú, suele ser blanco de bombardeos desde que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero de 2022.