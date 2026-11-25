La ciudad canadiense de Montreal registrará este año la nevada más tardía de la historia como consecuencia del fenómeno meteorológico de El Niño, que está provocando alteraciones en todo el mundo.

Hasta este año, la primera nevada más tardía en Montreal se había registrado en 2011, cuando los primeros copos cayeron el 23 de noviembre, según datos oficiales de los últimos 150 años, señaló Simon Legault, de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá.

Montreal, históricamente conocida por sus duros inviernos, ha tenido un noviembre suave y niveles de precipitación más bajos, lo que apunta a la "influencia de El Niño", dijo Legault a la AFP.

El Niño es un calentamiento natural de las temperaturas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial.

Este año ya ha alterado los patrones de viento y lluvia en todo el mundo, causando sequías devastadoras e incendios forestales.

Se espera que el actual fenómeno de El Niño alcance su pico hacia finales de año y persista hasta mayo, aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) haya reducido la probabilidad de que se convierta en el más intenso registrado en la era moderna.

Más allá de El Niño, "la duración de la cobertura de nieve ha disminuido en todo Canadá durante las últimas cuatro décadas", señaló en septiembre el gobierno federal en su informe sobre el cambio climático.

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