Militares mexicanos resguardan la funeraria donde es velado el narco "El Mencho"

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara (oeste) en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto hace una semana en un operativo castrense.

Los restos del líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecen en el recinto a la espera de ser sepultados el lunes, indicó una fuente federal a varios medios reunidos fuera del local.

El establecimiento es vigilado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona.

La fuente indicó que el objetivo del despliegue es disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General de México a sus familiares en Ciudad de México, a donde había sido trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco.

El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

"El Mencho" era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.