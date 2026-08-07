México y Perú restablecen sus relaciones diplomáticas tras una disputa por asilo

México y Perú restablecieron sus relaciones diplomáticas este viernes, rotas tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de conceder asilo a una ex jefa de gabinete condenada por conspiración.

Las cancillerías de ambos países informaron la decisión en un comunicado conjunto.

En el medio de la ruptura estaba el asilo político que México concedió a Betssy Chávez, que fue primera ministra del expresidente detenido Pedro Castillo.

Chávez se refugió en la embajada de México en Lima tras ser condenada a más 11 años de cárcel por "conspiración para la rebelión" en respuesta a su supuesta participación en el intento de disolución del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Sheinbaum informó en su conferencia diaria -poco después del comunicado- que Chávez recibió el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México.

Calificó la decisión de otorgar el salvoconducto como una "acción de buena voluntad" por parte de la presidenta derechista Keiko Fujimori, que asumió el poder del 28 de julio.

Era una condición de su gobierno para reanudar los nexos, rotos en noviembre de 2025.

"Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas", celebró Sheinbaum.

- "Lazos de hermandad" -

El comunicado conjunto es escueto. Hace apenas referencia a "los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú" para reanudar las relaciones.

El canciller peruano, Carlos Espá, dijo por su parte estar "muy contento" por el restablecimiento del vínculo.

En una entrevista a la televisión peruana Canal N confirmó también el salvoconducto y el viaje de Chávez "en un contexto de seguridad, de tranquilidad".

Explicó que Chávez fue trasladada alrededor de la medianoche a un aeropuerto militar de Lima, donde abordó un avión de la Fuerza Aérea mexicana.

El gobierno del anterior presidente José Jerí calificó en su momento de injerencia y "acto inamistoso" el asilo concedido a Chávez.

La justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión, sentencia que el gobierno mexicano considera ilegal.

"Vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto, ellos lo saben", dijo Sheinbaum. "El nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso".

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes concedió asilo a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

De hecho, Castillo fue detenido horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.

En cambio, sí pudieron recibir refugio la esposa e hijos del exmandatario, con lo que la relación entre los dos países comenzó a deteriorarse.