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Meloni critica los "ataques constantes e injustificados" de Trump

Meloni critica los ataques constantes e injustificados de Trump
(De izq. a drcha.) Los presidentes de EEUU, Donald Trump; y Francia, Emmanuel Macron; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; y de Italia, Giorgia Meloni, en la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Evian el 17 de junio de 2026 Ludovic Marin
AFP
20 de junio de 2026

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró este sábado que los "ataques constantes e injustificados" de Donald Trump "carecen de sentido", después de que el presidente estadounidense repitiera que ella le pidió "una y otra vez" una foto con él en el G7 en Francia.

"Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido", señaló la mandataria en su página de Instagram, en respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, el estadounidense había comentado que a Meloni "le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia".

En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que "ser su amiga desde luego que no ha ayudado" a su popularidad, y le "sugirió" al republicano que "se centre en la suya" propia.

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