Melania Trump anuncia que logró un alto el fuego en una ciudad ucraniana

La primera dama estadounidense, Melania Trump, anunció este viernes que logró un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad ucraniana de Oleshky, a partir del 29 de octubre.

"Oleshky es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...) Está claro que, sin mi intervención, habría sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad", situada cerca del río Dniéper, declaró en un comunicado Melania Trump.

El río Dniéper es la línea de frente natural en esta región del sur de Ucrania, donde han ocurrido buena parte de los peores combates entre ambos países.

Bajo control ruso, Oleshky sufre una creciente escasez de alimentos y medicamentos, según antiguos habitantes entrevistados por la AFP.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en el lugar, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad de la situación, acusándose de obstaculizar las entregas de víveres y las evacuaciones.

Las comunicaciones son escasas con los residentes de esta ciudad.

"La primera dama Melania Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes de Rusia y Ucrania para definir los términos del alto el fuego localizado" aseguró el texto.

"Líderes civiles, no militares, de ambos países trabajarán juntos para visitar a los residentes de Oleshky en sus hogares y determinar el nivel de ayuda que necesitan" indicó el comunicado.

En el comunicado de la primera dama estadounidense se asegura que en la ciudad, que tenía unos 24.000 habitantes antes de la guerra, quedan ahora menos de 2.000 personas, en su gran mayoría ancianos, y unos 50 niños.

"También he conseguido que un medio de comunicación imparcial estadounidense acompañe y documente a los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso. Esto desempeñará un papel fundamental para garantizar que los deseos de cada familia se respeten fielmente" explicó Melania Trump.

"Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte hacia el destino de su preferencia. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", añadió.