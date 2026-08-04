Más de 65.000 personas huyen de los incendios que arrasan una ciudad en el noroeste de EEUU

Las autoridades de la ciudad de Spokane, en el noroeste de Estados Unidos, luchan este martes por extinguir tres voraces incendios forestales que obligaron a más de 65.000 personas a abandonar sus hogares y han reducido a cenizas centenares de edificios.

Las llamas, avivadas por la sequía y el calor intenso en los alrededores de esta población de unos 260.000 habitantes, ya han quemado miles de hectáreas y afectado infraestructuras vitales, mientras las familias, angustiadas, esperan noticias sobre cuándo podrán regresar.

Un hombre de 37 años, identificado como Aaron Farinacci, fue detenido como sospechoso de provocar el mayor de los tres fuegos y se le impuso una fianza de un millón de dólares después de que un testigo supuestamente lo viera arrodillado cerca del lugar donde empezó el incendio, informó el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, en una conferencia a última hora del lunes.

Farinacci fue detenido inicialmente cerca del lugar donde comenzó el incendio el sábado pero fue puesto en libertad, antes de ser capturado nuevamente después de que los oficiales lo vincularan al caso, dijo Nowels.

Según InciWeb, un sistema federal de información, los tres incendios han quemado en conjunto 3.248 hectáreas en el área de Spokane. Los bomberos han aprovechado una tregua del calor para lograr "avances significativos" contra dos de ellos.

Tomas aéreas, sin embargo, revelaron que se han perdido entre 700 y 1.110 estructuras desde que estallaron los fuegos durante el fin de semana, según las autoridades.

De momento no se han reportado ni víctimas ni heridos.

Para este martes, también se esperan temperaturas más frescas, aunque el respiro será breve, ya que a mediados de la semana se estima que se reanuden las altas temperaturas con valores superiores a los 30 ºC.

Un video de las secuelas del incendio el domingo mostraba decenas de viviendas reducidas a cenizas, mientras que otras casas cercanas salieron prácticamente ilesas.

"Simplemente conducir por ahí y ver las casas (...) es una de las cosas más desgarradoras que he visto en mi vida", relató a la AFP Geoff Beadles, residente de Spokane, después de dejar su casa junto con su prometida y sus dos perros.

- Incendios más frecuentes -

Las autoridades están tratando de ubicar a 14 personas con las que no han logrado comunicarse por teléfono celular, pero que aún no se consideran desaparecidas, dijo Nowels.

"Creo que la estimación es de hasta 65.000 personas que tuvimos que evacuar de estas zonas, y si piensas en lo que eso implica, el hecho de que hayamos podido sacar a la gente de esas zonas en unas pocas horas en una zona de incendio activo es bastante increíble", expresó el sheriff.

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, dijo que las autoridades estaban peinando la ciudad cuadra por cuadra para evaluar los daños y señaló que aún no hay una fecha para que la gente pueda regresar a sus casas.

"Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad", dijo.

El gobernador del estado occidental de Washington, Bob Ferguson, calificó los incendios como "el peor desastre natural" en la historia de Spokane.

Ferguson, que conversó con el presidente Donald Trump sobre la situación, declaró el estado de emergencia el 1 de agosto, citando las condiciones de sequía y las altas temperaturas que agravan los incendios forestales.

Expertos señalan que el cambio climático causado por la actividad humana crea cada vez más condiciones propicias para incendios forestales más frecuentes e intensos.

A su vez, se produce un círculo vicioso: el aumento de estos fuegos libera cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera y acelera el calentamiento del planeta.

Los incendios en Spokane ocurren luego de "uno de los inviernos más cálidos registrados en el este de Washington", lo que ocasionó una grave sequía de nieve, dijo Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California.

El director del Departamento de Recursos Naturales de Washington, David Upthegrove, señaló que los incendios en Spokane se encontraban entre los 16 más importantes que ardían en todo el estado de Washington, cubriendo más de 1.000 kilómetros cuadrados.

"No es una temporada normal" de incendios, destacó.

Un mapa de cortes de energía publicado por la empresa de servicios públicos local Avista mostró que, a última hora del lunes, más de 3.700 clientes se encontraban sin electricidad debido a la emergencia.