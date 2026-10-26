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Más de 2.670 "desplazados por la fuerza" en Hebrón por un operativo israelí, según la Autoridad Palestina

Más de 2.670 desplazados por la fuerza en Hebrón por un operativo israelí, según la Autoridad Palestina
Unos soldados israelíes montan guardia al cerrar la barrera de vehículos en el puesto de control de Deir Sharaf, al oeste de Naplusa, en Cisjordania ocupada, el 25 de octubre de 2026 Zain Jaafar
Más de 2.670 desplazados por la fuerza en Hebrón por un operativo israelí, según la Autoridad Palestina
Mosab SHAWER, Mohammed Ateeq, Carlos REYES, Nicolas GARCIA
AFP
26 de octubre de 2026

Más de 2.670 palestinos fueron "desplazados por la fuerza" de sus hogares en la ciudad de Hebrón desde que el ejército israelí lanzó el viernes una operación tras un ataque mortal en Cisjordania ocupada, indicó el domingo la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.

Dos soldados israelíes, de 20 y 23 años, fueron asesinados el viernes en un ataque perpetrado por dos agresores cerca de Hebrón, la mayor ciudad del territorio ocupado por Israel desde 1967.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció en consecuencia el inicio de una amplia operación militar "antiterrorista" en Cisjordania y ordenó el "cierre total" del territorio.

Las fuerzas israelíes entraron en el barrio de Ein Dir Baha, donde residían los dos agresores, y ordenaron a los habitantes que recogieran sus pertenencias y abandonaran sus viviendas.

"Más de 2.670 palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus residencias en Hebrón por las fuerzas de ocupación israelíes, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores", declaró en X la oficina del primer ministro palestino, al citar datos del municipio de esta ciudad del sur de Cisjordania.

El sábado, el ministro israelí de Defensa había anunciado que cerca de 2.000 palestinos habían sido "evacuados" en el marco de esta operación.

Dos vehículos militares y soldados israelíes estaban aún desplegados el domingo en las calles de Hebrón, según imágenes de la AFP.

El ejército israelí anunció además el domingo el cierre de Cisjordania ocupada para la jornada de las elecciones legislativas del martes, que se preven muy reñidas para Netanyahu.

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