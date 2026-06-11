Más de 260 migrantes regresan a Nigeria tras huir de ataques xenófobos en Sudáfrica

Un grupo de nigerianos repatriados desde Sudáfrica tras el aumento de los ataques antiinmigrantes aterrizó este jueves en Lagos, constataron periodistas de la AFP.

La violencia contra los extranjeros ha convulsionado a Sudáfrica, donde pandillas armadas con palos, látigos y escudos han marchado por algunas zonas para reclamar que las personas sin documentos de residencia se vayan antes del 30 de junio.

Los extranjeros denuncian intimidaciones y golpes de turbas que van de puerta en puerta. Ante las amenazas, muchas familias se han ido.

Ghana, Mozambique y Malaui ya han repatriado a cientos de ciudadanos en las últimas semanas.

Sudáfrica es una de las economías más grandes de África y alberga a más de tres millones de extranjeros, poco más del 5% de su población, según la agencia de estadísticas nacional.

Pero el desempleo supera el 30%, lo que alimenta la ira hacia los trabajadores migrantes.

Un avión chárter que transportaba a 262 nigerianos aterrizó en Lagos este jueves. Otro grupo será evacuado el 15 de junio.

Alrededor de 1.000 ciudadanos han expresado su deseo de irse de Sudáfrica, afirma el gobierno nigeriano.

Las autoridades sudafricanas afirman haber procesado los trámites de 586 ciudadanos nigerianos para su repatriación, todos los cuales estaban en Sudáfrica "ilegalmente". La policía afirma que tenían los pasaportes y visados vencidos el miércoles por la noche.

"Todas las personas afectadas han sido declaradas indeseables y, en consecuencia, se les prohíbe volver a entrar en Sudáfrica por un período de cinco años", informó el gobierno sudafricano en un comunicado el jueves.

"Sudáfrica es un país malvado", estimó una de las repatriadas, Emilia Godwin, de 45 años, al llegar a Lagos.

"Incluso cuando solicitas permiso de residencia, aprovechan la oportunidad para arrestarte y encerrarte", añadió.

Sudáfrica ha sido durante mucho tiempo un destino tanto para trabajadores africanos legales como indocumentados.

El país fue escenario de oleadas de violencia xenófoba desde 2008, cuando decenas de migrantes murieron y miles se vieron obligados a huir de sus hogares.