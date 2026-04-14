Más de 11.000 desaparecidos en tres años de guerra en Sudán, según la Cruz Roja

Al menos 11.000 personas están desaparecidas desde el inicio de la guerra en Sudán hace tres años, anunció este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que subrayó los "sufrimientos psicológicos profundos" para las familias.

"Miles de familias siguen sin noticias de sus seres queridos, de los que están separadas al huir de los combates. El número de casos de personas desaparecidas superó 11.000, con un aumento de más del 40% solo el año pasado", indicó el CICR en un comunicado recibido por la AFP en Ginebra.

"Estas cifras, que probablemente solo representan una fracción de las reales, ilustran el costo humano de los conflictos prolongados como este", declaró a periodistas James Reynolds, director regional adjunto del CICR.

Denunció además el desplazamiento de más de 11 millones de personas, en algunos casos varias veces. De ellas, cuatro millones salieron del país, añadió el CICR.

Debido a la destrucción de numerosas redes de comunicación, "innumerables familias perdieron el contacto con sus seres queridos. La incertidumbre sobre su destino genera sufrimientos psicológicos profundos y duraderos", destacó la organización.

El CICR también indicó haber permitido que cientos de familias retomaran el contacto con sus allegados, con más de 560.000 llamadas telefónicas facilitadas en 2025 por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Sudán, así como en Egipto, Sudán del Sur y Chad.

En total se esclarecieron 1.100 casos de desapariciones, según Reynolds.

Iniciada en abril de 2023, la guerra en Sudán entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) dejó decenas de miles de muertos y sumió a varias regiones en el hambre y la hambruna.