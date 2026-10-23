Macron se reúne con estudiantes en vísperas de nuevas protestas en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este viernes a las organizaciones estudiantiles por primera vez desde el inicio de su movilización, la víspera de nuevas protestas sociales que se celebrarán entre fuertes medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.

La segunda economía de la Unión Europea vivió el pasado sábado uno de los episodios de violencia urbana más importantes de los últimos años con disturbios y saqueos, seis meses antes de que los franceses elijan al sucesor del centroderechista Macron.

Los desórdenes tuvieron lugar en los márgenes de manifestaciones multitudinarias para denunciar el encarecimiento de la vida, a las que se sumaron los estudiantes de secundaria que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones de estudios.

Bajo la presión de los sindicatos y de la oposición de izquierdas que denuncian que el gobierno aplicó una política represiva en lugar de responder a los reclamos sociales, el jefe de Estado francés se reunirá a las 15H00 (13H00 GMT) con las organizaciones estudiantiles.

"Nos escuchará, hará como si nos hubiera entendido y luego no habrá nada", dijo escéptico Pierre Sourzat, de la organización Lycéens. Los estudiantes denuncian la falta de docentes, el deterioro de las aulas y la falta de transparencia del sistema Parcoursup de acceso a estudios superiores.

El jueves, miles de estudiantes de liceo y universitarios salieron de nuevo a las calles de París, en una marcha que las autoridades intentaron prohibir sin éxito, para defender que "no es la educación la que cuesta cara, sino el ejército" y denunciar la actuación policial contra los manifestantes.

"Es importante que el movimiento continúe, porque empieza a funcionar y hay que llegar hasta el final", dijo Baptiste Anglade, un estudiante de Ingeniería de 22 años.

Aunque el gobierno anunciará una serie de medidas el lunes, su margen de maniobra es limitado mientras busca aprobar un fuerte ajuste fiscal en los presupuestos de 2027 para reducir el elevado nivel de deuda y déficit públicos, y tranquilizar a los mercados.

Los disturbios agravaron una imagen de Francia ya lastrada por la situación de sus arcas públicas. Como muestra, el rendimiento de su bono soberano a 10 años continuó su escalada por encima del 5%, algo inédito desde 2002.

Esta progresión refleja el temor de los inversores sobre la capacidad del Estado francés para reembolsar su deuda, cuyo costo podría encarecerse todavía más si la agencia de calificación Moody's degrada la nota de Francia este viernes.

- "Dejar actuar a la policía" -

Las autoridades privilegiaron por el momento la respuesta de seguridad para retomar el control. Macron debe visitar a las fuerzas de seguridad, que preparan un fuerte despliegue para evitar nuevos disturbios el sábado, según la Presidencia.

Las autoridades acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda", a quienes se habrían sumado "delincuentes oportunistas" para saquear tiendas.

Aunque el movimiento de los chalecos amarillos -que sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019- y los estudiantes llamaron a protestar el sábado, el jefe de Estado aseguró que sólo se autorizarían manifestaciones de actores "legítimos" como sindicatos.

Las autoridades permitirán el sábado la manifestación declarada por el sindicato CGT en París, pero prohibieron las marchas en otras ciudades como Marsella o Lyon. Muchos de los disturbios y saqueos de la semana pasada se produjeron durante protestas no autorizadas.

Además de las prohibiciones de manifestar y de toques de queda parciales, las autoridades también prevén el despliegue de blindados, de unidades policiales de élite y de militares de la fuerza de vigilancia Sentinelle para proteger edificios clave.

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso permanecerán cerrados excepcionalmente el sábado.

Los comerciantes temen también una nueva jornada de saqueos. En París, muchos están protegiendo las vitrinas de sus negocios con tablones de madera, algunos piensan no abrir y otros defenderán ellos mismos sus comercios de eventuales saqueos.

"Sobre el terreno he visto bates de béisbol, barras de hierro y escopetas de caza", aseguró este viernes el presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia, quien llamó a "bajar la persiana" y a "dejar actuar a la policía".

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