Luces, música y cazas: Bruselas acogerá una fiesta a lo grande por los 250 años de EEUU

Fuegos artificiales, un concierto de una superestrella del pop y cazas sobrevolando el cielo: Bruselas acogerá este verano uno de los mayores eventos para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, según el embajador de Donald Trump en Bélgica.

Será "el mayor, el mejor, el más increíble, extraordinario, fenomenal y fantástico evento, aparte de los del presidente [Donald Trump] en Washington", aseguró el embajador Bill White en una entrevista con la AFP el viernes.

El inquilino de la Casa Blanca tiene previsto una serie de actos espectaculares para celebrar el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, incluida la construcción de un colosal arco de triunfo con detalles en oro en el corazón de la capital estadounidense.

En Bruselas, las celebraciones están previstas el 28 de junio en el parque del Cincuentenario, en el barrio europeo de la capital belga.

White espera la presencia de unas 5.000 personas para el evento, en el que el primer ministro belga, Bart De Wever, pronunciará un discurso.

"Contaremos con la presencia del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que es un gran amigo mío, y esperamos recibir a Ursula von der Leyen para representar a la UE, así como a alemanes, franceses, italianos", detalló.

El embajador, que presume de conocer a Trump desde "hace casi 35 años", afirma que también se ha invitado a "personalidades de alto nivel" de la administración estadounidense.

Según adelantó, la animación estará a cargo de una estrella estadounidense "extremadamente conocida", un "hombre" que "ha vendido 800 millones de éxitos", cuyo nombre no quiso revelar por ahora.

A esto se añadirá un desfile aéreo de cazas y un espectáculo de fuegos artificiales de media hora como broche final.

Consultados por la AFP, los entornos del primer ministro belga, del jefe de la OTAN y de la presidenta de la Comisión Europea no confirmaron de inmediato su presencia en el evento.