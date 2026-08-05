Los incendios próximos a Atenas causaron un "grave daño ambiental", dice el primer ministro griego

Los incendios que tuvieron en jaque los suburbios al oeste de Atenas provocaron un "grave daño ambiental", dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para favorecer una regeneración natural" tras el "grave daño ambiental" sufrido por la vegetación y el bosque que ardieron durante cinco días, entre 50 y 70 km al oeste de la capital griega, señaló.

Desde el viernes, unas 11.000 hectáreas se han reducido a cenizas al oeste de la capital griega, especialmente en torno a la estación balnearia de Porto Germeno, en el golfo de Corinto, dijo Mitsotakis al término de una reunión dedicada a las medidas de emergencia para las zonas siniestradas.

Según imágenes de la televisión pública ERT, equipos de ingenieros de los ministerios de Medio Ambiente y de Protección Civil han llegado a las localidades afectadas.

Los habitantes empiezan a regresar a sus viviendas tras las evacuaciones ordenadas en los últimos días por las autoridades griegas.

Tras cinco días de encarnizada lucha contra las llamas, "la situación en la región es mucho mejor", indicó el miércoles a la AFP Vassilios Vathrakoyannis, portavoz de los bomberos.

No obstante, "los bomberos se mantienen en estado de máxima alerta para gestionar las zonas donde aún hay humo", precisó.

Este miércoles se declaró un nuevo incendio en una zona industrial cercana al aeropuerto internacional de Atenas, al este de la capital, pero el alcalde del municipio de Koropi, Dimitris Kiousis, aseguró a ERT que el fuego estaba "bajo control".

Según los primeros elementos de la investigación de los bomberos, el incendio al oeste de Atenas comenzó el viernes tras una chispa en unos cables eléctricos gestionados por una empresa privada en Agios Vassilios, un pueblo costero al pie de una montaña, a 85 km al noroeste de Atenas.

Según habitantes citados por medios griegos, la electricidad transferida al operador semipúblico DEDIE procedía de un parque eólico instalado en las alturas de su pueblo.

Dos personas relacionadas con la instalación de esta red fueron interrogadas por la justicia antes de ser puestas en libertad el martes, según varios medios griegos.

Avivado por violentas ráfagas de viento de hasta 130 km/h, el fuego se propagó rápidamente hacia el sur del monte Citerón antes de alcanzar la ciudad industrial y agrícola de Megara, a unos 40 kilómetros de Atenas.