Los evacuados pueden volver a casa tras la estabilización del mortífero incendio en el sur de España

Cerca de 1.500 evacuados por el incendio que empezó el jueves en el sur de España podrán volver este domingo a sus casas tras la estabilización del fuego, que dejó 12 muertos entre las personas que intentaban huir de las llamas.

En esta zona de la provincia andaluza de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa Mediterránea, todavía pueden verse las carrocerías calcinadas de los coches alcanzados por este fuego frenético que llegó a avanzar 100 metros por minuto.

Pero tras arrasar 7.000 hectáreas en un perímetro de más de 40 kilómetros el viento favorable y la humedad del sábado permitieron a los bomberos comenzar a dominar las llamas del que es ya uno de los incendios más letales de la historia reciente de España.

"Las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y (...) podemos dar esta buena noticia de la estabilización de este incendio tan cruento", anunció este domingo el presidente del gobierno regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, desplazado a la zona.

Las personas que seguían desalojadas podrían ir regresando así "de manera escalonada" a sus hogares, apuntó Moreno, que consideró que se trata del "principio del fin de ese terrorífico incendio que ha batido récord en cuanto a velocidad".

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará el lugar este lunes.

Las llamas avanzaron con rapidez el jueves por esta zona de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a las víctimas, en su mayoría extranjeras, cuando trataban de huir en coche o a pie.

Atraídos por el sol y la tranquilidad, numerosos extranjeros, muchos de ellos británicos, eligen esta zona del este de la sureña Andalucía para residir, tener casas de vacaciones o pasar unos días.

"Nunca había visto algo así. Lo ves en las películas, pero no lo ves en la vida real", rememoró sobre el inicio del fuego Martin Smith, un turista británico evacuado junto a su mujer del camping en el que estaban de vacaciones.

- "Verano complicado" -

Por el momento, las autoridades mantienen el balance de 12 fallecidos, y se muestran cautos con las cifras de desaparecidos hasta que no se finalicen las autopsias e identificaciones de los cuerpos encontrados.

Este proceso se ha visto demorado ya que "la recogida de muestras de los familiares está siendo compleja, porque están viajando de otros países", según indicó el Centro de Integración de Datos en un comunicado.

"Le dije a mi mujer: 'Sal rápido, deja todo, sal rápido'. Y en lo que tardé en decir eso, me vi rodeado por una bola de fuego. No pude hacer más que salir corriendo. Y allí perdí el contacto con mi mujer", contó emocionado al canal TF1 el francés Jérôme Navarro, cuya esposa está desaparecida.

Ambos acababan de llegar a la casa donde solían pasar las vacaciones cuando les sorprendió el fuego. "Nadie vino a avisarnos. Nos quedamos atrapados, acorralados" por el incendio, explicó.

A pesar de que las autoridades confían en no encontrar más víctimas, la Guardia Civil realizará una nueva comprobación este domingo.

"Ha entrado en más de 250 domicilios para verificar que no había nadie dentro y ahora realizará esta última batida sobre el terreno para hacer una comprobación total de que no hay nadie más", indicó la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, este domingo en la televisión pública española.

España es un país en primera línea del cambio climático, y experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

"El cambio climático ha generado circunstancias cada vez más complejas (...) Nos queda un verano complicado", alertó el presidente de Andalucía.

Los incendios arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado en España, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.