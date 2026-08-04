Los diálogos con la oposición son una "ganancia" para la estabilidad de Venezuela, dice el jefe del chavismo

Los diálogos entre el gobierno interino y delegados de la oposición son una "ganancia" para la estabilidad de Venezuela, dijo el lunes el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, al referirse a las negociaciones apoyadas por Estados Unidos.

Siete meses después de la captura del depuesto Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, delegados de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y opositores tendrán una primera ronda de diálogo presencial esta semana en Caracas en una fecha que no ha sido divulgada.

Las conversaciones se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha dicho que no obstaculizará el proceso.

Los temas a tratar en el primer encuentro serán la "atención" del doble terremoto del 24 de junio que dejó casi 6.000 muertos, el "fortalecimiento de la democracia" y "derechos y garantías políticas".

Machado reclama el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 tras las cuales Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo, en medio de denuncias de fraude y protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

"Lo que ocurre es que hay sectores opositores que creen que diálogo de capitulación y no es así, diálogo aceptamos dos, tres, cuatro, cinco, lo que tenga que aceptarse con argumentos en la mano", dijo Cabello, secretario del gobernante Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv).

"Aquí recuerden que muchos de los que están ahí con los sectores de la oposición crearon el estatuto de la transición para violar la Constitución, ahora vienen con esta Constitución en la mano, para nosotros ya es ganancia, para el país es ganancia, para la estabilidad es ganancia", afirmó el poderoso dirigente por cuya captura Estados Unidos pide 25 millones de dólares.