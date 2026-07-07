Los demócratas quieren apartar a un candidato al Senado acusado de agresión sexual

Responsables demócratas instaron el lunes a su candidato Graham Platner a retirarse de la contienda para el Senado estadounidense tras acusaciones de agresión sexual, pese a tener altas posibilidades de ganar un escaño en las elecciones de mitad de mandato.

Según Politico, Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años y expareja del aspirante, lo acusó de haberla obligado a mantener relaciones sexuales a finales de 2021.

Platner, cuyo ascenso fulgurante ha sido comparado con el del presidente Donald Trump, lo ha negado.

El mes pasado, este exmarine de 41 años, cultivador de ostras y novato en política, había ganado las primarias demócratas en este estado de la costa este, fronterizo con Canadá.

En un mensaje de video publicado en X tras la aparición del artículo, el candidato demócrata calificó estas acusaciones de "preocupantes, graves y falsas".

"Independientemente de la inexactitud de este reportaje, pero teniendo en cuenta la realidad política que va a desencadenar, nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre la mejor vía a seguir para el Estado que amo, la gente que amo, el movimiento al que pertenezco, y el objetivo de derrotar a Susan Collins", declaró.

Collins, senadora republicana desde hace seis mandatos y una de las pocas moderadas de su partido en el Congreso, figura entre los principales objetivos de los demócratas.

Maine es además una batalla clave para la oposición en su esfuerzo por recuperar el control del Senado en noviembre.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el comité de campaña demócrata para el Senado calificaron las acusaciones de "increíblemente inquietantes" y exigieron la salida "inmediata" de Platner, indicando que retirarían su financiación si continuaba.

En la misma línea se manifestaron el Partido Demócrata de Maine y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

La nota de Politico se dio a conocer tras otras polémicas relacionadas con antiguos comentarios en línea, mensajes de carácter sexual, un tatuaje con connotación nazi que luego fue cubierto, así como acusaciones de violencia contra mujeres.

Platner reconoció haber tenido dificultades relacionadas con un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado y con el abuso de alcohol, pero ha negado haber agredido físicamente a antiguas parejas.