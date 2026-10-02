Los combates en el suroeste de Yemen dejaron más de 80 muertos en las últimas 24 horas

Los enfrentamientos en el suroeste de Yemen entre los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudita dejaron más de 80 muertos en las últimas 24 horas, según informaron el viernes a la AFP fuentes de ambos bandos.

Al menos 55 combatientes antigubernamentales murieron en la gobernación de Taiz, en particular por ataques aéreos, indicaron fuentes militares hutíes. Del lado gubernamental, fuentes oficiales informaron de la muerte de 26 militares.

Los combates se desarrollan en varios frentes, tanto en el interior como en las zonas montañosas que dominan las regiones costeras recientemente conquistadas por los hutíes.

Las fuerzas proiraníes, que controlan actualmente la capital, gran parte del norte del país y el litoral del mar Rojo, intentan además cercar Taiz, capital de la gobernación homónima.

Es la tercera ciudad más poblada de Yemen, que sigue mayoritariamente en manos del gobierno en el suroeste del país.

El jueves, los hutíes destruyeron un puente estratégico en la carretera que conecta las zonas controladas por el gobierno con Adén, sede de las autoridades reconocidas por la comunidad internacional.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se declaró el jueves "alarmado" por la intensificación de los combates en la gobernación y por "las informaciones extremadamente preocupantes sobre víctimas, daños a infraestructuras y cierres de carreteras que impiden a los habitantes abandonar la región".

La gobernación de Taiz "acoge actualmente a la mayoría de los yemeníes desplazados recientemente" por los combates, subrayó.

Tras varios años de relativa calma, Yemen volvió a sumirse en la guerra en julio, abriendo un nuevo foco de tensión en Oriente Medio.

El conflicto se agravó en septiembre, cuando los hutíes lanzaron una feroz ofensiva que consolidó su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, punto de paso clave que conecta Europa y Asia a través del canal de Suez.

Los hutíes llevan a cabo regularmente ataques contra Arabia Saudita, que lidera una coalición militar en apoyo del gobierno yemení, así como contra la flota del reino, principal exportador mundial de petróleo crudo.