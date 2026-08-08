Londres rescata del olvido el exilio inglés de Zweig, el escritor huido de los nazis

En un apartamento de Hallam Street, en el centro de Londres, vivió entre 1936 y 1939 el escritor austríaco Stefan Zweig, de origen judío, que moriría en Brasil en 1942 luego de un primer exilio en Inglaterra por el ascenso del nazismo.

En el apartamento 71 del número 49 de esa calle, cerca de Regent's Park, se instaló hasta 1939 el autor de "El jugador de ajedrez" y "24 horas en la vida de una mujer".

El escritor había llegado a Inglaterra en 1934, poco después de la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania, cuatro años antes de que este país se anexionara Austria, en 1938.

Zweig, que inspiró la película de Wes Anderson de 2014 "El Gran Hotel Budapest", fue uno de los escritores más populares de su época y hoy sigue siendo uno de los autores en lengua alemana más leídos, traducidos y estudiados del mundo.

Tras el comienzo, en 1939, de la Segunda Guerra Mundial, Zweig pasó a figurar, en 1940, entre los objetivos prioritarios de la llamada "lista negra" de los nazis —conocida como el "Libro Negro"—, elaborada por las SS para una eventual invasión de Reino Unido e integrada por casi 3.000 personalidades residentes en ese país que debían ser detenidas.

- Llegada a Brasil -

Tras aquello, Zweig dejó Reino Unido para instalarse en Estados Unidos en 1940, donde vivió un año, para luego fijar su residencia en Brasil, en agosto de 1941, donde acabaría suicidándose en febrero de 1942, a los 60 años.

Casi un siglo después de su llegada a Londres, sus admiradores británicos, entre ellos el novelista Julian Barnes, lograron finalmente el reconocimiento oficial de sus años pasados en la capital británica.

El 1 de julio pasado se colocó una placa conmemorativa azul en la fachada del edificio que dice: "Stefan Zweig (1881-1942), escritor austríaco, vivió aquí en el apartamento 71 de 1936 a 1939".

Durante su exilio británico, el escritor se mudó varias veces. Primero se alojó en el Brown's Hotel, en el elegante barrio de Mayfair, antes de instalarse en un apartamento en otro barrio acomodado de la capital, según English Heritage, organización benéfica dedicada a conservar lugares históricos de Inglaterra.

En octubre de 1935, Zweig descubrió el nuevo complejo residencial del número 49 de Hallam Street, en el barrio de Marylebone.

Su exilio en Londres fue un periodo paradójico, marcado por una intensa actividad intelectual y por un deterioro progresivo de su estado moral y psicológico.

"Sus cartas muestran el consuelo que encuentra en Londres, pero el hecho de que los británicos parezcan, en general, poco preocupados por la guerra lo exaspera", señala la historiadora Susan Skedd, que trabaja en English Heritage.

En 1939, cuando abandona Londres para trasladarse a Bath (oeste de Inglaterra), comienza a reunir los recuerdos que constituirán la base de su autobiografía "El mundo de ayer. Memorias de un europeo".

Después de abandonar Inglaterra en 1940, Zweig viajó primero a Estados Unidos, para después instalarse en 1941 en Brasil, junto con su segunda esposa, Lotte Altmann.

El escritor había visitado Argentina, Uruguay y Brasil en 1936 y había quedado fascinado por este último país.

El amor por ese país sudamericano le hizo escribir "Brasil, país del futuro", publicado en 1941.

- Suicidio -

La pareja se instaló en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro.

En Brasil terminó algunas de sus obras más importantes, como "El mundo de ayer. Memorias de un europeo" y "Novela de ajedrez".

Aunque Brasil lo acogió y gozaba de reconocimiento, la guerra continuaba y las noticias sobre la persecución de los judíos y la expansión nazi lo hundían cada vez más.

El 22 de febrero de 1942, en su casa de Petrópolis, Zweig y su esposa Lotte fueron encontrados muertos.

Ambos habían decidido suicidarse tomando una dosis de barbitúricos. El escritor tenía 60 años y su mujer 33.

Antes de morir, Zweig dejó una carta de despedida en la que explicó que, tras años de exilio y la destrucción de Europa, no encontraba fuerzas para continuar.

En la actualidad, su residencia en Petrópolis, convertida en museo, recuerda sus últimos meses.