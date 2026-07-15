Logran contener dos incendios en el bosque de Fontainebleau, cerca de París

Cientos de bomberos lograron contener el martes dos incendios que en los dos últimos días ya arrasaron más de 2.000 hectáreas del histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París.

El fuego se desató el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 kilómetros al sureste de la capital de Francia. Un segundo foco, de menor magnitud, se declaró el lunes.

El prefecto local advirtió el martes que, aunque controlados, los incendios no están apagados y que los bomberos deberán permanecer en el lugar durante días, si no semanas.

El martes se veían árboles calcinados y el suelo cubierto de hollín. El olor a quemado se percibía incluso hasta 100 kilómetros de distancia, cerca de la ciudad de Orleans, informaron periodistas de la AFP.

Tres gigantescos aviones Canadair cargaron agua en el río Sena para arrojarla sobre las llamas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que se habían realizado casi 300 descargas en 48 horas. "Los medios aéreos desempeñaron un papel decisivo para controlar estos incendios", escribió en X.

El bosque de Fontainebleau, una antigua reserva de caza real que atrae a excursionistas, amantes de la naturaleza y escaladores, ocupa unas 25.000 hectáreas y recibe más de 15 millones de visitantes al año. Su popularidad, sumada al suelo arenoso y a una vegetación altamente inflamable, lo hace vulnerable a los incendios.

En total, seis personas fueron arrestadas en el marco de la investigación sobre los siniestros, que obligaron a unas 1.000 personas a abandonar sus hogares y provocaron el cierre de la autopista A6, principal arteria de París hacia el sureste.

Cuatro personas seguían el martes detenidas bajo sospecha de haber provocado deliberadamente las llamas.

Entre ellas, un bombero voluntario admitió haber "prendido fuego a unas ramitas con un mechero y gasolina", y otro hombre reconoció haber "provocado accidentalmente un incendio tirando una colilla", declaró la fiscal de Fontainebleau, Diane Ngomsik.

El Servicio Departamental de Incendios y de Socorro de Seine-et-Marne indicó que el bombero fue suspendido y expresó su "profunda consternación".

- "Muy angustiante" -

El martes se utilizaron excavadoras para ensanchar una vía de acceso a la zona quemada.

"La primera noche fue muy angustiante, con el fuego acercándose a nuestras casas", explicó Nicolas Tournier, que vive en Le Vaudoue, localidad parcialmente evacuada.

Los incendios, que movilizaron a más de 800 bomberos, han arrasado unas 2.050 hectáreas, según las autoridades.

El prefecto de la región de Seine-et-Marne, Pierre Ory, señaló que quienes tuvieron que marcharse podrán regresar a sus casas, pero no antes del miércoles.

"Contenido significa que (los incendios) están confinados dentro de su perímetro", pero no "extinguidos", dijo a periodistas.

Francia celebró el martes su fiesta nacional del 14 de julio, que suele ir acompañada de fuegos artificiales nocturnos.

Con la nueva ola de calor, varias ciudades de todo el país han cancelado sus espectáculos pirotécnicos, pero muchos suelen realizarse de forma ilegal.

Nunez afirmó que 32.000 hectáreas en toda Francia se han visto afectadas por incendios desde principios de año, más que durante toda la temporada de incendios de 2025.

Además del sur, más cálido, los fuegos también afectaron a regiones más frescas, como Bretaña en el oeste, donde las llamas devoraron 38 hectáreas en el cabo Fréhel, un área natural protegida.

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