Lluvias torrenciales en el norte de India dejan más de 50 muertos

Lluvias torrenciales acompañadas de tormentas dejaron al menos 56 muertos en tres días en el noreste de India, en el estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, informó este domingo la agencia gubernamental de gestión de catástrofes.

Estas muertes se registraron tras "las lluvias excepcionalmente intensas que afectaron a gran parte de Uttar Pradesh", precisó en un comunicado, en el que también informó de daños materiales, con más de un millar de viviendas dañadas.

Uttar Pradesh, un estado de más de 240 millones de habitantes, sufre con frecuencia lluvias y tormentas durante la temporada anual del monzón, de junio a septiembre.

Pero esta vez se registraron 66,5 milímetros de lluvia entre el viernes y el domingo, frente a una media estacional de 7,6 milímetros.

Los servicios especializados de India han advertido en los últimos años de un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente de las tormentas violentas y los rayos, que los expertos atribuyen al aumento de las temperaturas y al cambio climático.