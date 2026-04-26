Líderes condenan el incidente armado en la gala de Washington

De Venezuela a Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual con los corresponsales acreditados en la Casa Blanca.

Según las autoridades, el sospechoso, que comparecerá el lunes ante la justicia, iba armado de una escopeta, una pistola y cuchillos.

Estas fueron las principales reacciones:

- Keir Starmer -

El primer ministro británico se dijo "conmocionado por las escenas de anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington".

"Cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más vigorosos", escribió este domingo en su cuenta de X.

- Emmanuel Macron -

"El ataque armado de anoche dirigido al presidente de Estados Unidos es inaceptable. La violencia nunca tiene lugar en democracia. Le dirijo a Donald Trump todo mi apoyo", escribió en X el presidente francés.

- Benjamin Netanyahu -

El primer ministro israelí dijo que él y su esposa Sara están "conmocionados por el intento de asesinato" contra el presidente Trump.

"Nos alivia que el Presidente y la Primera Dama [Melania Trump] estén sanos y salvos", escribió Netanyahu en X.

"Enviamos nuestros deseos de un restablecimiento pleno y rápido al policía herido, y felicitamos al servicio secreto de Estados Unidos por su reacción tan ágil y decisiva", agregó.

- Delcy Rodríguez

"Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz", escribió en su cuenta en X la presidenta interina de Venezuela.

- Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró en un mensaje en la red social X que "la violencia no debe ser nunca el camino".

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió la gobernante izquierdista.

- Javier Milei

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump", indicó la presidencia argentina en un comunicado.

El mandatario argentino se felicitó igualmente de que el tirador fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".

- Narendra Modi -

El primer ministro de India dijo que se siente "aliviado de saber que el Presidente Trump, la Primera Dama y el vicepresidente están sanos y salvos".

"La violencia no tiene lugar en una democracia, y debe ser condenada de manera inequívoca", escribió en su cuenta en X.

- Mark Carney -

El primer ministro canadiense se dijo igualmente "aliviado" de que Trump y los asistentes salieran ilesos, y enfatizó que la violencia política no tiene cabida en democracia".

- Pedro Sánchez -

"Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente" Trump, escribió en su cuenta en X el presidente del gobierno español.

"La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", agregó.

- UE -

La jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas, dijo que "la violencia política no tiene lugar en democracia" tras lo ocurrido en Washington.

La dirigente se dijo "aliviada" de que no hubiera víctimas entre los asistentes a la gala anual de corresponsales, y enfatizó que "un evento destinado a honrar la prensa libre nunca debería convertirse en escenario de terror".

- Shehbaz Sharif -

El primer ministro de Pakistán, cuyo país ha mediado en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, afirmó que estaba "profundamente impctado" por el incidente en la gala de corresponsales.

"Mis pensamientos y oraciones están con él", el presidente Trump, "y le deseo que siga seguro y bien", agregó en X.