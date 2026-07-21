Legislador derechista australiano arremete contra su perro en una transmisión en vivo

Un legislador australiano del partido One Nation, de extrema derecha, acaparó titulares luego de arremeter contra su perro pues lo interrumpía al ser entrevistado en vivo por televisión.

Barbaby Joyce, un ex viceprimer ministro, daba declaraciones a la televisión nacional ABC la noche del lunes cuando interrumpió la entrevista con un grito de "¡siéntate!".

"Lo siento, es el perro", explicó a la periodista.

El perro travieso interrumpió nuevamente la conversación y Joyce dijo: "Pido disculpas por este perro, simplemente está empezando a portarse mal".

"No se preocupe por el perro, solo responda la pregunta", replicó la periodista Sarah Ferguson, quien interrogaba a Joyce sobre la líder de su partido, Pauline Hanson, que se reunió recientemente con Tommy Robinson, figura de la extrema derecha británica.

"No sea grosera, de lo contrario esta entrevista terminará de inmediato, Sarah", le respondió Joyce.

La reacción del político fue duramente criticada en todo Australia.

La legisladora estatal de Victoria, Georgie Purcell, del Partido Justicia Animal, publicó en redes sociales: "si piensas que esta es una forma normal de hablarle a tu perro, ¡siéntate!".

Consultado sobre las reacciones, Joyce declaró al diario Sydney Morning Herald que reflejan la división entre los australianos urbanos y rurales.

"La gente en el interior se ríe de eso. La gente en la ciudad piensa que es un crimen de guerra", destacó.