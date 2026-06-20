Las tropas extranjeras gozarán de inmunidad en la lucha anticrimen en Ecuador

Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto del presidente Daniel Noboa emitido el jueves.

El mandatario declaró en 2024 a su país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar a militares en las calles para combatir a bandas del narcotráfico, que en su disputa por poder convirtieron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica.

En el nuevo decreto, Noboa indica que Ecuador recibirá cooperación militar de países aliados que operarán junto a las fuerzas armadas ecuatorianas en las zonas más golpeadas por la violencia.

"El personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad" conforme a acuerdos internacionales, indica el texto.

El combate de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump.

En un video difundido por redes sociales junto a los ministros de Defensa e Interior, Noboa dijo que el nuevo decreto es producto de su visita a Estados Unidos la semana pasada, cuando se reunió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

"Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo", aseguró el mandatario.

Organismos de derechos humanos critican la política de mano dura de Noboa y denuncian abusos de fuerza y desapariciones a manos de la fuerza pública.

Tras el anuncio, las fuerzas armadas ecuatorianas informaron que desplegarán 13.000 militares en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.

"El objetivo es disminuir las muertes violentas, el objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población", dijo a periodistas el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales.

Agregó que el apoyo de tropas extranjeras consistirá en "asesoramiento" y "tecnología".

"Si es que se llega a dar el despliegue, será informado de manera oportuna", señaló al ser consultado sobre el anuncio del presidente.

Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.