Las primarias de Texas abren la batalla de mitad de mandato con la agenda de Trump en juego

Los estadounidenses dieron el puntapié inicial este martes a la temporada de elecciones de medio mandato, que podría redibujar el mapa político en Washington y determinar cómo sigue el resto de la presidencia de Donald Trump.

Texas, el segundo estado más poblado del país, abrió los comicios para elegir a sus candidatos en unas primarias al Senado de alto perfil que son una primera prueba de cómo republicanos y demócratas se posicionan para los dos últimos años de Trump.

Para los republicanos la prioridad es evitar candidatos polarizadores que entusiasmen a la base pero ahuyenten a los votantes indecisos. Los demócratas debaten si los combativos agitadores que acaparan titulares o los populistas ofrecen la vía más sólida en la era Trump.

Carolina del Norte y Arkansas también elegirán candidatos, y los ganadores de las primarias de todo Estados Unidos se enfrentarán en noviembre, cuando los votantes escogerán a todos los miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado y a numerosos gobernadores.

El resultado determinará si Trump continúa contando con un Capitolio favorable o se enfrenta a una mayoría demócrata con poder para frenar legislación y someter a su gobierno a un mayor escrutinio.

"Donald Trump está en primera línea en todas estas primarias, les guste o no a los candidatos", dijo Peter Loge, profesor de comunicación política en la Universidad George Washington.

Las primarias del martes son las primeras desde que comenzó el sábado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pero, dado que el conflicto aún está en sus inicios, es incierto si influirá en la participación o en el sentimiento de los votantes.

Los republicanos arrancan la temporada electoral defendiendo una ventaja de 53–47 en el Senado y una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.