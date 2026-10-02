Las Fuerzas Armadas danesas admiten fallos en un informe sobre incursiones de drones en 2025

Las Fuerzas Armadas danesas admitieron el jueves haber cometido errores en su informe inicial sobre supuestos drones de origen desconocido que sobrevolaron el país en 2025 y señalaron que soldados podrían haber disparado al aire mientras pasaba una aeronave civil.

A finales de septiembre de 2025, se informó que drones no identificados habían sobrevolado varios aeropuertos daneses y la base aérea de Skrydstrup, donde se entrena a pilotos ucranianos en cazas F-16.

Tras especulaciones sobre si se trataba o no de drones, el gobierno y el ejército confirmaron el pasado junio que efectivamente drones de origen desconocido sobrevolaron el país.

En su informe sobre la gestión de estos incidentes, el ejército menciona el ocurrido en el campo de tiro de Borris el 28 de septiembre de 2025, durante el cual soldados dispararon contra un objeto volador no identificado.

El informe mencionó que se había detectado un objeto volador, mientras que el portal de monitoreo Flightradar mostró que se trataba de un avión de pasajeros que volaba a una altitud de 2.800 metros.

Por su parte, los militares declararon haber visto unos 10 minutos más tarde un objeto volador a una altitud de entre 150 y 200 metros sobre el campo de tiro en el que se encontraban, y hacia el cual se efectuaron disparos.

Pero esta versión fue cuestionada tras reportes de prensa según los cuales testigos habrían oído disparos antes de lo indicado en el informe del ejército, lo que llevó al ministro de Defensa, Jeppe Bruus, a solicitar una revisión.

En el informe revisado y publicado el jueves, el ejército reconoció que los disparos se produjeron antes de lo que se había señalado previamente.

"Por tanto, no puede descartarse que haya habido una coincidencia temporal entre los disparos y el paso de un avión civil por la zona", admitió en un comunicado.

Aunque insistió en que los soldados, en una "misión delicada destinada a proteger a los alumnos ucranianos en el campamento" de Borris, dispararon contra lo que pensaban que era un dron.