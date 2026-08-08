Las dificultades en Cisjordania impulsan el éxodo de los cristianos palestinos

Los cristianos palestinos suelen describirse como las "piedras vivas" de Tierra Santa y afirman que sus comunidades han permanecido de forma ininterrumpida en la región durante los últimos 2.000 años. Sin embargo, algunos líderes religiosos temen que esa presencia histórica esté en peligro.

"Si las condiciones actuales continúan, no quedará ni un solo cristiano palestino para 2050", advirtió el reverendo Mitri Raheb, fundador y presidente de la Universidad Dar al Kalima en Belén, el lugar bíblico de nacimiento de Jesucristo.

Ante la creciente incertidumbre sobre las condiciones económicas y de seguridad, cientos de cristianos han partido desde que la guerra en la Franja de Gaza comenzó hace casi tres años.

Desde el inicio de ese conflicto, los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania se han vuelto cada vez más frecuentes y el ejército israelí ha multiplicado sus operaciones y puestos de control.

Issa Qassis, un emprendedor de 31 años, está considerando dejar a su familia y la empresa que fundó en la ciudad cisjordana de Ramala para emigrar a Estados Unidos.

"Empecé a pensarlo seriamente hace aproximadamente un año", contó Qassis a la AFP, diciendo que se siente "frustrado y sin esperanza" ante la situación.

"Cada vez que avanzo un paso en mi trabajo, termino retrocediendo tres", lamentó.

Se estima que hoy viven entre 40.000 y 45.000 cristianos en Cisjordania, lo que representa algo más de 1% de la población.

En 1967, cuando Israel comenzó a ocupar el territorio, los cristianos representaban alrededor del 6%.

- Alarma -

Miembros del clero, autoridades e investigadores aseguran que muchos jóvenes cristianos como Qassis se marchan debido al deterioro de las condiciones de vida, la falta de oportunidades laborales y las restricciones a la movilidad.

"Antes, los padres presionaban a sus hijos para que se quedaran aquí. Ahora los animan a emigrar", dijo Qassis, agregando que su madre, quien antes se oponía a su partida, ya no está en contra.

El deseo de abandonar Cisjordania no se limita a los cristianos palestinos, pero hay factores que les facilitan hacerlo, indicó la ministra de Exteriores palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

Los cristianos pueden emigrar con mayor facilidad que los musulmanes porque es más probable que tengan familiares en el extranjero, lo que les da mejores oportunidades para encontrar trabajo e integrarse cultural y socialmente, señala Aghabekian, ella misma una cristiana armenia.

La disminución de la población cristiana en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, "debería hacer sonar una alarma muy seria para el mundo cristiano", dijo.

Por eso, pidió una "acción muy firme para garantizar que los cristianos permanezcan en la tierra donde nació Cristo", agregando que "el mundo cristiano debe ver la realidad de esta ocupación".

La población cristiana es significativamente menor en la Franja de Gaza, donde solo quedan alrededor de 600 personas en ese territorio devastado por la guerra y con más de dos millones de habitantes.

- Sufrimiento diario -

Las comunidades cristianas han emigrado de las ciudades de Cisjordania en sucesivas oleadas desde el siglo XVIII, con grandes diásporas de cristianos palestinos ya asentadas en América, incluyendo más de 40.000 solamente en Chile.

Más de 200 familias cristianas han emigrado de Cisjordania desde que comenzó la guerra de Gaza en 2023, según el reverendo Raheb.

Líderes de la Iglesia dijeron a la AFP que están observando un aumento de la emigración entre los jóvenes de sus congregaciones.

Los cristianos de Cisjordania están concentrados en Jerusalén Este, anexionada por Israel, y en Belén, así como en Ramala y varias aldeas y localidades aledañas.

En el pueblo de Taybeh, al este de Ramala —la última localidad completamente cristiana de Cisjordania— las iglesias han documentado la emigración de más de 15 familias desde 2023.

Su población, ahora de 1.200 habitantes, llegó a 3.000 en la década de 1980.

La localidad ha sido objetivo repetido de ataques de colonos israelíes en los últimos años, que han afectado tierras, propiedades de residentes e incluso lugares sagrados.

"El sufrimiento diario causado por la falta de seguridad" derivada de los ataques, combinado con las difíciles condiciones económicas, está llevando a los residentes a replantearse su futuro, dijo a la AFP el padre Bashar Fawadleh, párroco de la Iglesia latina de Taybeh.

Aunque Taybeh se encuentra a solo 12 kilómetros de Ramala, los periodistas de la AFP tardaron alrededor de una hora en llegar debido a los puestos de control del ejército israelí.