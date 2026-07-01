Las conversaciones entre Cuba y EEUU "no muestran progresos", dice el canciller cubano

El gobierno de Cuba afirmó el martes que meses de negociaciones con Estados Unidos, que está aplicando la máxima presión sobre la isla en un intento de provocar un cambio político, no muestran avances.

"Las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos", dijo en conferencia de prensa Rodríguez, aunque destacó que, "a pesar de todo eso", La Habana "seguirá dispuesta al diálogo y a la solución pacífica de diferencias" con Washington.

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos.

Las autoridades estadounidenses también imputaron al expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización anticastrista con sede en Miami.

Pese a ello, ambos gobiernos dicen mantener contactos diplomáticos, aunque manejan con discreción el desarrollo de las conversaciones.

"Seguiremos dispuestos al diálogo sin ilusiones, sabiendo que la conducta de Estados Unidos y el Departamento de Estado (...) hay que medirla por los hechos y los actos, que son el cerco enérgico y las medidas adicionales del bloqueo", agregó Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana también anunció que solicitó un debate sobre las sanciones estadounidenses ante la Asamblea General de la ONU el próximo 7 de julio.

Ese día "Cuba denunciará las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, que incluyen la amenaza de agresión militar directa", señaló Rodríguez.

"Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica", apuntó.

Rodríguez denunció que Estados Unidos ha presionado "a diplomáticos y funcionarios de otros países" para impedir el debate solicitado por La Habana.

El presidente Donald Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla.